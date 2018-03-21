ترامب لولي العهد السعودي: أفتقد والدك الملك سلمان (فيديو)

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، في البيت الأبيض، “وديا للغاية” خلال استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مبديًا حفاوة كبيرة بالأمير الشاب الذي يقود خطة طموحة لتطوير الممكلة العربية السعودية.

ومن أبرز التعابير التي لفتت انتباه المحللين في ماقاله ترامب، تعبيره عن العلاقة الشخصية بينه وقادة المملكة لإظهار عمق التحالف بين واشطن والرياض.

وقال ترامب للأمير محمد بن سلمان: “افتقد والدك (الملك سلمان) وآمل أن أراه قريبا”.

وأشاد ترامب بالخطوة التي اتخذها الملك بتصعيد نجله محمد.

وقال “رأيت أن والدك اتخذ قرارا حكيما للغاية. وأنا أفتقد والدك- إنه رجل مميز”.

ومن المقرر أن يزور الملك سلمان الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا العام.

وقال ترامب أثناء الاستعداد للغداء في البيت الأبيض “يشرفني أن ارحب بولي العهد السعودي بيننا”.

وأضاف أن “العلاقات (بيننا) هي الان اقوى من اي وقت مضى. نحن نفهم بعضنا البعض … ان صداقتنا فعلا قوية وعظيمة”.