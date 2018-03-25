بالفيديو.. اعتراض صواريخ حوثية في سماء السعودية

تمكنت منظومات الدفاع الجوية السعودية، مساء الأحد، من اعتراض صواريخ باليستية، أطلقتها ميليشيات الحوثيين، في اليمن، على الأراضي السعودية.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن قوات الدفاع الجوي، نجحت في اعتراض صواريخ باليستية، تم إطلاقها من اليمن، باتجاه الأراضي السعودية، أحدها تم تدميره في الرياض، والآخر في منطقة جازان.

من جانبها، أعلنت ميليشيات الحوثيين، عن تنفيذ ضربات صاروخية على أهداف سعودية، “تدشينًا للعام الرابع”، في إشارة إلى الذكرى الثالثة لانطلاق عاصفة الحزم ضد الحوثيين في اليمن، قبل ثلاثة أعوام في مثل هذه الليلة.

وزعم الحوثيون أن الصواريخ استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، بصاروخ من نوع “بركان تو إتش”، ومطار أبها الإقليمي، بصاروخ “قاهر تو إم”، إلى جانب مطار نجران، وأهداف أخرى في جيزان.

وحتى اللحظة لم تُصدر قوات التحالف العربي المشترك، الداعم للشرعية في اليمن، بيانًا رسميًا حول عملية الاعتراض.

وأكد ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم سمعوا دويّ انفجار في العاصمة السعودية الرياض، كما تداول ناشطون مقاطع فيديو على مواقع التواصل، لم يتسنَ التأكد من صحتها.

ويأتي إطلاق الحوثيين هذه الصواريخ المتعددة على الأراضي السعودية، بعد يوم واحد فقط، على وصول المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى العاصمة اليمنية صنعاء، على أمل إحياء مشاورات السلام المتعثرة منذ أكثر من عامين.