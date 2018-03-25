نجاة شيخ سلفي من محاولة اغتيال في اليمن

نجا شيخ سلفي، اليوم الأحد، من محاولة اغتيال في مدينة “شبام” بمحافظة حضرموت شرق اليمن، بحسب ما ذكر مصدر أمني مسؤول.

وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه لـ”دواعٍ أمنية” إن “مسلحين مجهولين يستقلون سيارة أطلقوا الرصاص على إمام مسجد الرحمن، الشيخ السلفي صالح منصور، في منطقة حوطة أحمد بن زين بمدينة شبام”.

وأضاف أن “الشيخ أصيب برصاصتين في الكتف والرجل، وتم نقله إلى مستشفى سيئون الحكومي لتلقي العلاج، وحالته الصحية مستقرة”.

وحتى الساعة 18:35 بتوقيت غرينتش لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وغالبًا لا تتبنى أي جهة مثل هذه العمليات.

ومطلع الشهر الجاري، اغتال مسلحون مجهولون الشيخ الصوفي، عيدروس بن سميط، عقب اقتحام منزله في مدينة تريم بحضرموت، كبرى محافظات اليمن مساحة، إذ تمثل ثلث مساحة البلد العربي.

ومن حين إلى آخر تشهد بعض مدن حضرموت انفلاتًا أمنيًا وعمليات اغتيال وقتل تستهدف مسؤولين حكوميين وأفرادًا بالجيش والأمن ومواطنين، في ظاهرة امتدت مؤخرًا إلى أئمة المساجد ورجال الدين.