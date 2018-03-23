ولي العهد السعودي يلتقي شخصيات بارزة في “وول ستريت”

يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع المقبل، مع شخصيات بارزة من “وول ستريت” وكبرى المؤسسات الأمريكية.

ومن المقرر أن يتوقف الأمير محمد -الذي يزور أمريكا حاليًا- في بوسطن وهيوستن ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وسياتل، بهدف تعزيز الاستثمارات. والتقى الثلاثاء الماضي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي.

وقالت السفارة السعودية في بيان، الإثنين الماضي، إن ولي العهد سيشارك في منتدى سعودي أمريكي في نيويورك الثلاثاء المقبل.

وذكرت مصادر قريبة من الحدث أن المنتدى ستحضره شخصيات بارزة في عالم المال مثل جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لمؤسسة جيه.بي مورجان تشيس، وهنري كرافيس الرئيس التنفيذي لشركة كيه.كيه.آر وكذلك أدينا فريدمان الرئيسة التنفيذية لناسداك.

وقال مصدر إن ستيفن شوارتسمان الرئيس التنفيذي لمجموعة بلاكستون سيستضيف الخميس المقبل فعالية على شرف ولي العهد.