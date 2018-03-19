ولي أمر طالب يضرب معلمًا بحذائه في السعودية

أقدم ولي أمر طالب على ضرب معلم بحذائه داخل أحد الفصول الدراسية في مدرسة ابتدائية أهلية بالطائف السعودية، وذلك على مرأى من طلابه وأولياء أمور.

وفتحت المدرسة تحقيقًا أوليًا في الواقعة، حيث تبين أن ولي أمر الطالب المعتدي على المعلم هو أصلًا معلم في أحد المدارس الحكومية بالمحافظة.

وكشف المتحدث الرسمي باسم “تعليم الطائف”، عواض الخديدي، أنه سيتم تشكيل لجنة من قبل التعليم؛ للتحقيق في القضية، ورفع تقرير للجهات المعنية، وفق صحيفة “سبق” المحلية.

وكان طالب يدرس في الصف الخامس بإحدى المدارس الابتدائية، قد صدر منه سلوك عدائي تجاه زميل له داخل المدرسة، فحاول أحد المعلمين فض الاشتباك، لكنه لم يستطع السيطرة عليهما؛ ما دعاه إلى ضرب الطالب المعتدي، الذي توجه بعدها إلى وكيل المدرسة وطلب منه الاتصال بوالده، وبالفعل تحدث الطالب مع والده وأخبره أن المعلم اعتدى عليه بالضرب، فيما أخبره وكيل المدرسة عبر الهاتف أن إدارة المدرسة ستتخذ بحق المعلم الإجراءات القانونية، لكنه فوجئ بتلفظ ولي الأمر عليه.

ولم يمض نصف ساعة حتى حضر ولي أمر الطالب إلى المدرسة، التي ذكرت معلومات أنه معلم بإحدى المدارس الحكومية بالمحافظة أيضًا، حيث التقى ابنه الذي أرشده إلى المعلم الذي ضربه، والذي كان بدوره يؤدي أحد دروسه لطلاب الصف السادس داخل الفصل، فما كان من ولي الأمر إلا أن دخل عليه وشتمه بألفاظ نابية.

وبعدها اشتبك مع المعلم، فحاول معلمون وأولياء أمور فض الاشتباك بينهما، وذلك قبل ربع ساعة من موعد الانصراف، لكن ولي الأمر قام بضرب المعلم بالحذاء على مرأى من طلابه، وبعدها تمكنوا من سحب ولي الأمر خارج الفصل الدراسي، حيث واجهه وكيل المدرسة الذي أخبره أن النظام لا يسمح له بالدخول على المعلم، لكن ولي الأمر قام بشتم نظام المدرسة، وغادر مع ابنه، فيما تم رفع تقرير بالواقعة.