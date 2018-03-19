القبض على الجناة في واقعة الاعتداء على وافدين بالسعودية وكشف جنسياتهم

تمكنت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على المعتدين على وافدَين في حي السلي بالعاصمة الرياض.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فقد أعلنت شرطة الرياض أن المتورطين، هم 3 سعوديين في العقد الثاني من العمر.

وكشف المتحدث الرسمي لشرطة الرياض، أن وافدَين تعرضا للسرقة بالإكراه، إذ سُلب من الأول هاتفه المحمول، ومن الثاني مبلغ 200 ريال (67 دولارًا) ومحفظته الشخصية، لافتًا إلى أنه تم القبض على الجناة رغم شح المعلومات بكمين محكم، إذ اعترفوا بالحادثة، مبينين أنهم استخدموا سيارة قاموا بسرقتها لهذا الغرض ثم تخلصوا منها بعد جريمتهم.

وتسببت الواقعة، التي وثقها أحد المواطنين بمقطع مصور يرصد اعتداء على وافد بحي السلي، بسجال واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبمطالبات لتعزيز الأمن في الحي الذي يتعرض فيه مواطنون ووافدون لحوادث اعتداء كثيرة، بحسب ما ذكره ناشطون.

وقال المواطن في المقطع الموثق، إن الوافد (لم يحدد جنسيته) تعرض لعملية سرقة بالإكراه وضرب مبرح أدى إلى حدوث إصابات في وجهه.