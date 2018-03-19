كيف تفاعل السعوديون مع حديث محمد بن سلمان عن مستقبل البلاد؟

شغل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، اهتمامات عدد من مواطنيه بحديث مفصل عن مستقبل المملكة التي تشهد تغييرات غير مسبوقة يتطلع الأمير الشاب لأن تنقل بلاده لمركز متقدم على قائمة الدول الأكثر تطورًا في شتى المجالات.

وتحدث الأمير محمد مع نورا أودونيل، مقدمة برنامج “60 دقيقة” على شبكة “سي بي اس نيوز” الأمريكية، عن السياسة التي تتبعها الرياض حالياً في مختلف الملفات الإقليمية والعالمية، بجانب الحديث عن اقتصاد المملكة وعملية نقله من الاعتماد على النفط إلى التنوع، إضافة للتغيرات الثقافية والاجتماعية التي شهدتها وتشهدها المملكة ودور المؤسسة الدينية في حياة الناس.

وشمل الحديث الطويل بملفاته المتعددة شرائح المجتمع السعودي كافة، التي لم يخف الكثير منها ردة فعله وتفاعله مع الجوانب التي أثارها الأمير محمد، كل بحسب اختصاصه أو تأثير التغيير الذي يعمل عليه ولي العهد على حياته في المملكة.

وبينما ركزت الناشطات السعوديات المدافعات عن حقوق النساء في المملكة على فقرات اللقاء التلفزيوني التي أجاب فيها الأمير عن أسئلة تخص مستقبل السعوديات، ومنحهن مزيداً من الحقوق، ذهب عدد كبير من السعوديين إلى أجزاء اللقاء الاقتصادية التي يأملون أن تنعكس على حياتهم الشخصية بخفض نسب البطالة ورفع الدخل، وتوفير مستوى عال من الرفاه للسكان.

كما شغلت الجوانب السياسة من اللقاء المحللين الذين تابعوا بدقة كل كلمة أدلى بها الأمير الشاب الذي يشغل أيضًا منصب وزير الدفاع في بلاده التي تخوض حرباً في اليمن وتلعب دوراً محورياً في الإقليم بالاستناد لمكانتها السياسية والاقتصادية والدينية.

وفي موقع “تويتر” الذي يعد ساحة نقاش افتراضية تجمع أكبر عدد من السعوديين، كان الحديث عن اللقاء التلفزيوني غير المسبوق في صدارة اهتمامات المغردين الذي تفاعلوا مع اللقاء بنشر أجزاء منه بحسب الأسئلة التي أجاب عنها الأمير.

ودخل الوسم “#ولي_العهد_علي_قناه_CBS” قائمة الترند في موقع “تويتر” بالسعودية بشكل سريع فور بث القناة الأمريكية اللقاء كاملاً في ساعات الفجر الأولى اليوم الاثنين، بعد ترقب من السعوديين للقاء الذي كشفت القناة بشكل مسبق عن مقتطفات منه.

واختار المحامي السعودي البارز، عبدالرحمن اللاحم، التفاعل مع حديث ولي العهد من خلال الإشارة لجوابه عن سؤال المذيعة عن ما إذا كان سيوقفه شيء عندما قال إن “الموت فقط سيوقفه عما يطمح لتحقيقه في بلاده”.

ونشر اللاحم صورة من اللقاء التلفزيوني معلقاً عليها بتغريدة قصيرة لقيت تفاعلاً بين متابعيه، قال فيها “يا الله على هذه الثقة والعزيمة #ولي_العهد_علي_قناه_CBS”.

يا الله على هذه الثقة والعزيمة #ولي_العهد_علي_قناه_CBS pic.twitter.com/rtczsxnIjv — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) March 19, 2018

ونشر الباحث والمفكر السعودي المعروف، عبدالله الغذامي، مقتطفات من حديث الأمير حول التحديات التي تواجه مشروعه في التغيير، وقال معلقاً ” هنالك الكثير من التحديات، لكن أعتقد أن التحدى الكبير الذي يواجهنا هو أن يؤمن الناس بما نقوم به هنا دورنا، وهنا مسؤوليتنا مع الرؤية تحركت القيادة …. وعلينا أن نتحرك معها، إيقاعًا وذهنية”.

#ولي_العهد_علي_قناه_CBS

(هنالك الكثير من التحديات، لكن أعتقد أن التحدى الكبير الذي يواجهنا هو أن يؤمن الناس بما نقوم به )

هنا دورنا ، وهنا مسؤوليتنا مع الرؤية

تحركت القيادة …. وعلينا أن نتحرك معها ، إيقاعا وذهنية — عبدالله الغذامي (@ghathami) March 19, 2018

وكتب الإعلامي ومقدم البرامج، مفرح الشقيقي، في تعليقه على اللقاء “ماذا يعني أن ينشغل العالم بحديث هذا الرجل؟ إنه ببساطة الفرق بين الرجال العاديين والرجال الاستثنائيين القادة كُثر.. لكن الملهمين قِلَّة”.

ماذا يعني أن ينشغل العالم بحديث هذا الرجل؟

إنه ببساطة الفرق بين الرجال العاديين والرجال الاستثنائيين

القادة كُثر … لكن الملهمين قِلَّة #ولي_العهد_علي_قناه_CBS pic.twitter.com/ywxRYvXzs6 — مفرح الشقيقي (@Mofareh5) March 19, 2018

وشارك وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العوادن في التفاعل مع اللقاء، وكتب معلقاً “لقاء سمو سيدي ولي العهد حفظه الله في قناة CBS لقاء مُلهِم من قائد فذّ. عزائمه العظيمة ونظرته الثاقبة هي مفتاح الخير والسلام والنماء للجميع”.

لقاء سمو سيدي ولي العهد حفظه الله في قناة CBS لقاء مُلهِم من قائد فذّ. عزائمه العظيمة ونظرته الثاقبة هي مفتاح الخير والسلام والنماء للجميع. #ولي_العهد_على_قناه_CBS pic.twitter.com/PHiHlQA6oM — عواد بن صالح العواد (@AwwadSAlawwad) March 19, 2018

ونشر الاقتصادي السعودي المعروف، فضل البوعينين، بضع تغريدات عن لقاء ولي العهد، تناول في بعضها الجانب الاقتصادي للقاء الذي يسبق زيارة مرتقبة للأمير، وقال ” ‏أبل وغوغل بين محطات زيارة #ولي_العهد السعودي لأميركا. قطاع التكنولوجيا من القطاعات المهمة للمملكة. من المنتظر توقيع اتفاقيات لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع”.

وعلق الباحث الأمني السعودي، الدكتور محمد الهدلاء، على اللقاء قائلاً “أصداء حديث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هزت العالم والتي تضمن رأي الأمير في الكثير من المواقف والقضايا والمسائل الداخلية والخارجية بشكل واضح، وفيه معلومات جديدة غير مسبوقة، من أهمها الموقف من إيران والتحديات الإقليمية والحرب على الفساد التي أطلقها”.

أصداء حديث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هزت العالم والتي تضمن رأي الأمير في الكثير من المواقف والقضايا والمسائل الداخلية والخارجية بشكل واضح،وفيه معلومات جديدة غير مسبوقة،من أهمها الموقف من إيران والتحديات الإقليمية والحرب على الفساد التي أطلقها#ولي_العهد_على_قناة_CBS pic.twitter.com/oxqjf2Rara — DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) March 19, 2018

ومن المرتقب أن يصل الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصب ولي العهد في بلاده التي تعد أقدم وأكبر حلفاء واشنطن في منطقة الشرق الأوسط.