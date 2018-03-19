محمد بن سلمان: خامنئي هو هتلر الجديد

وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بـ”هتلر الجديد” بسبب مساعيه التوسعية في المنطقة على أساس عنصري.

وقال بن سلمان ” خامنئي هو هتلر الجديد لأنه يريد التوسع وينفذ مشروعه الخاص في الشرق الأوسط كما هتلر في زمنه”.

وأضاف خلال مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية، إن إيران تلعب دورا شريرا في المنطقة يقوم على الفكر المذهبي مؤكدا أن الميليشيا الإيرانية في اليمن تمثل تهديدا لحدودنا والنهج الإيراني يتسرب لمناطق عديدة.

وأكد بن سلمان أن إيران تدعم الإرهاب وتأوي قيادات من تنظيم القاعدة وترفض تسليمهم ليد العدالة لا سيما القائد الجديد للتنظيم نجل أسامة بن لادن.

وبالشأن اليمني، قال بن سلمان إن الحوثيين يتسببون بمجاعة في اليمن بسبب منعهم وصول المساعدات الإنسانية في المناطق التي يسيطرون عليها.

وأكد ولي العهد السعودي خلال المقابلة، مساعي المملكة الحثيثة لمحاربة التطرف، مشيرا إلى أن السعودية منذ عام 1979 كانت ضحية لممارسات دينية متطرفة، مؤكدا عزم المملكة على اقتلاع ما تبقى من جماعة الإخوان من مدارسها قريبا.

وبشأن الحملة الأخيرة على الفساد، أكد أن الهدف منها مكافحة الفساد وليس جمع الأمول، مشيرا إلى جمع حوالى 100 مليار دولار بعد الاعتقالات الأخيرة.

وتأتي المقابلة قبل لقاء مرتقب الثلاثاء، يجمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبعد عشرة أشهر من آخر لقاء جرى وجها لوجه بين ترامب والأمير محمد في الرياض، يتوقع أن يعمق الرئيس البالغ من العمر 71 عاما العلاقة الدافئة أصلا والودية مع ولي العهد الشاب (35 عاما).

ومن المتوقع أن يتطرقا إضافة للملف الإيراني إلى التطورات الرئيسية في السعودية على الصعيدين الداخلي والخارجي مثل رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات في المملكة والاعتقالات غير المسبوقة التي طالت العشرات بينهم أمراء ووُصفت بأنها حملة تطهير عالية المستوى ضد الفساد.