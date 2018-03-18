إيران تتحدث عن “توافقات” مع السعودية بشأن العمرة

أعلن ممثل المرشد الإيراني في منظمة الحج والزيارة الايرانية علي قاضي عسكر، الأحد، عن حصول “توافقات” مع المملكة العربية السعودية بشأن أداء الإيرانيين مناسك العمرة لهذا العام.

ونقل موقع “الحج نيوز” التابع للمنظمة عن عسكر قوله خلال اجتماعه بمسؤولين في منظمة الحج إن “هناك ترتيبات وتوافقات حصلت مع السعودية بشأن مشاركة الإيرانيين في مناسك العمرة”، مضيفًا إن “قرارنا بإرسال الإيرانيين سيتم بعد مراسم الحج لهذا العام”.

وأوضح المسؤول الإيراني إن “المملكة اتخذت العام الماضي إجراءات وتدابير سليمة للغاية لضمان أمن وسلامة الحجاج، ما دفعنا إلى التفكير بوضع خطة لاستئناف إرسال الإيرانيين إلى أداء مناسك العمرة لهذا العام”.

وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي، أن مواطني بلاده لن يشاركوا في أداء مناسك العمرة لهذا العام، عازيًا ذلك إلى وجود أسباب سياسية وعدم توفير السياقات والترتيبات اللازمة لهذه الشعيرة، على حد زعمه.