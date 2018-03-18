السعودية.. توجيهات عليا تقضي بوقف الاعتداء على أراضي الدولة

كشفت صحيفة “عكاظ” المحلية، أن توجيهات عليا صدرت إلى وزارات “المالية والشؤون البلدية والقروية، والعدل” والمجلس الأعلى للقضاء، تقضي برصد أي اعتداء على أراض تابعة للدولة، والعمل على منع وقوع أي اعتداء عليها.

وتضمنت التوجيهات كذلك، عدم السماح للمحاكم بنظر الدعاوى المستندة إلى حجج استحكام لأراض تحت يد الدولة.

وأكدت الصحيفة السعودية وفقًا لمصادرها، “وقف اعتداء شخصيات اعتبارية على أراض حكومية في 3 مخططات شمال جدة، وإزالة جميع الإحداثات المقامة عليها وتسليم الأراضي المعتدى عليها إلى الأمانة”.

واعتبرت وزارة المالية أن الأراضي المعتدى عليها تعود ملكيتها إلى الدولة، حيث تم بيعها أو بيع أجزاء منها عبر وثائق عادية إلى مواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن الأراضي المعتدى عليها منها “فضاء” ومنها ما يكون على شكل استراحات و”أحواش” وبداخلها غرف.

ووافق المجلس الأعلى للقضاء السعودي بعد إجراء دراسة، على عدم سماع دعاوى استحكام أراض تحت يد الدولة، سواء كان وضع اليد بعد قيد طلب الاستحكام في المحكمة أو قبله، وفق ضوابط محددة.