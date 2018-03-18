عقيلة صالح يصل السعودية في زيارة رسمية

وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء الأحد، عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق شرق ليبيا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن زيارة صالح للمملكة (غير محددة المدة) تأتي تلبية لدعوة رئيس مجلس الشورى، محمد بن عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ.

ومن المقرر أن يلتقي صالح، خلال الزيارة، عددًا من كبار المسؤولين السعوديين.

كما سيعقد اجتماعًا مع رئيس مجلس الشورى، يتناول خلاله عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العلاقات بين البلدين.

وحسب الوكالة السعودية، فإن الجانبين سيبحثان على وجه الخصوص، العلاقات البرلمانية بين المجلسين.

ومن المرتقب أن تجرى انتخابات شاملة في ليبيا قبل نهاية 2018، وفق خارطة طريق أممية، تشمل إقرار دستور وتحقيق المصالحة بين مختلف الأطراف السياسية.