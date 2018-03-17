الشرطة السعودية تعلن رسميًا اعتقال قاتل خادمة في مكة المكرمة

أعلنت الشرطة في المملكة العربية السعودية اليوم السبت، اعتقال قاتل خادمة إندونيسية، عُثر عليها أمس الجمعة مقتولة داخل دورة مياه، في منزل بمدينة مكة المكرمة.

ونقلت العربية عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد عاطي القرشي قوله إن “مركز شرطة جرول بالعاصمة المقدسة، تبلغ أمس الجمعة عن وجود عاملة إندونيسية متوفاة داخل منزل كفيلها بحي العتيبية، وبالمعاينة، تبين وجود عدة طعنات في جسدها، ما رجّح فرضية جريمة قتل”.

وأضاف “بعدها، تم تشكيل فريق عمل لكشف الظروف والملابسات المصاحبة للوفاة، إذ اشتبه المحققون بأحد أبناء كفيل العاملة، لعدد من المعطيات، وقد تم القبض عليه وإحالته مع كامل أوراق القضية للنيابة العامة المختصة”.

وكان صاحب المنزل، وهو سعودي الجنسية، قام بإحضار الخادمة التي تعمل بنظام الساعات، بعد صلاة الجمعة لتنظيف منزله، ليغادر بعدها، وأثناء عودته تفاجأ بوجودها مقتولة داخل دورة المياه.