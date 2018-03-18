“حساب المواطن”: هذا هو المقصود بحالات الدفعات (صورة)

أوضح “حساب المواطن” السعودي، الأحد، ما المقصود بحالات الإيداع التي تتعلق بالدفعات، وتظھر على البوابة الإلكترونیة للبرنامج خلال مرحلة إيداع الدفعة.

وقال “الحساب” إن “المقصود هو أن إجمالي الدخل أكبر من الحد المانع، واستحقاقه صفر، كما أن حالة وجھت، تعني أن عملیة الإيداع تحت الإجراء”.

وأضاف في معرض توضيحه أنه “عند ظھور حالة مدفوعة، فمعناھا إيداع المبلغ للمستفید على حسابه البنكي المسجل، أما حالة مرفوضة، فتعني عدم إيداع المبلغ للمستفید لأن حسابه لم يكن نشطًا وقت الإيداع، ويلزمه تنشیط الحساب”.

أما حالة “في الانتظار”، بيّنَ الحساب أنها تعني أن “ھناك دفعة مرفوضة من دورات سابقة، ويلزم المستفید الدخول على البوابة والضغط على أيقونة تأكید الحساب البنكي”.