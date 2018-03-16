“حساب المواطن” السعودي يستقبل طلبات الاعتراض على الدفعة الرابعة

أعلن برنامج “حساب المواطن” السعودي عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”، عن استقباله طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم، للدفعة الرابعة لمن لديه اعتراض على قيمة الدعم المقدم له عبر بوابته الإلكترونية.

وكان “حساب المواطن” قد أعلن عن إيداعه الدفعة الخامسة من قيمة الدعم في حسابات المستحقين البنكية في العاشر من أبريل/نيسان المقبل.

فيما كانت الدفعة الرابعة من “حساب المواطن” شملت قرابة 3.49 مليون أسرة وفرد مستقل، و8.49 مليون تابع لرب أسرة، بإجمالي 11.9 مليون مستفيد، أكملوا طلباتهم قبل 11 فبراير/شباط.