“حساب المواطن” السعودي يعلن موعد إيداع الدفعة الرابعة

أعلن برنامج “حساب المواطن” السعودي، اليوم السبت، أن الدفعة الرابعة لمستحقي الدعم من البرنامج سيتم إيداعها، غدًا الأحد الموافق 11 مارس/آذار، بعدما تأجلت ليوم واحد لتزامن الموعد المعتاد مع عطلة نهاية الأسبوع.

وقال البرنامج في تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر”: “سيتم غدًا الأحد (11 مارس) إيداع الدفعة الرابعة لمستحقي الدعم من برنامج #حساب_المواطن”.

كما أعلن البرنامج أن “غدًا سيكون آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الخامسة لمن لم يسجل في البرنامج”.

وأَضافت التغريدة: “كما أن غدًا سيكون آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الخامسة لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك عبر البوابة الإلكترونية على الرابط http://ca.gov.sa “.

سيتم غدًا الأحد (11 مارس) إيداع الدفعة الرابعة لمستحقي الدعم من برنامج #حساب_المواطن، كما أن غدًا سيكون آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الخامسة لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك عبر البوابة الإلكترونية على الرابط https://t.co/viBETPJB0h — حساب المواطن (@citizenaccount) March 10, 2018

وذكر نائب رئيس صحيفة “سبق” المحلية، عبدالله البرقاوي عبر حسابه على تويتر، أنه يمكن معرفة “استحقاق الدفعة الرابعة” للمستفيدين من خلال الولوج إلى الحساب الشخصي للمستفيد عبر بوابة البرنامج، ثم الضغط على “ملخص الدفعات المالية” ليظهر عدد الدفعات والمبلغ الإجمالي لها.

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بالامكان معرفة استحقاق الدفعة الرابعة للمستفيدين من #حساب_المواطن والذي سيتم صرفه للمستحقين صباح غد الاحد.

لمعرفة ذلك بالامكان الدخول للحساب في بوابة حساب المواطن ، ثم الضغط على أيقونة "ملخص الدفعات المالية"، سيظهر عدد الدفعات ، والمبلغ الاجمالي لها . pic.twitter.com/ZcXsQEhc2T — عبدالله البرقاوي (@albargawy) March 10, 2018

واعتاد القائمون على البرنامج، أن يقوموا بإيداع دفعات الدعم في حسابات المستفيدين يوم العاشر من كل شهر، إلا أن مصادفة هذا التاريخ ليوم السبت، والذي يعتبر يوم عطلة رسمية في السعودية، دفع البرنامج لتأجيل الإيداع يومًا واحدًا إلى الأحد.

وشملت الدفعة الثالثة أكثر من 3 ملايين و300 ألف أسرة، بدعم استفاد منه نحو 11.6 مليون مواطن.

وبلغ مجموع الدفعات الثلاث نحو 6.3 مليار ريال سعودي (نحو 1.7 مليار دولار).

ويستهدف البرنامج تعويض منخفضي ومتوسطي الدخل عن الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة في السعودية.