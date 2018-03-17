بينها 900 سيارة.. مزاد علني بالسعودية لبيع ممتلكات الملياردير معن الصانع لصالح الدائنين

يبدأ غدًا الأحد، المزاد العلني الأول لبيع عشرات السيارات والمعدات، التي يمتلكها الملياردير السعودي، معن الصانع، وفق مجموعة “تحالف إتقان” التي عينتها السلطات القضائية السعودية لبيع الأصول المملوكة لشركاته في مزاد علني، في مسعى لسداد مستحقات الدائنين.

وقالت المجموعة إن المزاد العلني يشمل أكثر من 900 سيارة ومعدات متنوّعة؛ من بينها: كرينات ومعدات طرق وشاحنات حافلات وسيارات جولف وسيارات متنوّعة، وفق صحيفة “سبق” السعودية.

وتقول المصادر إن الأصول تشمل أيضًا أسهمًا قيمتها الإجمالية 1.57 مليار ريال في شركات من بينها البنك الأهلي التجاري، والمملكة القابضة، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الرياض، وأصولًا عقارية بقيمة 3.21 مليار ريال، وحصصًا في أربع شركات، وأصولًا إضافية تتوزع على أقارب لمعن الصانع.

واحتُجز الصانع، الذي صنفته فوربس في 2007 كأحد أكبر 100 ثري في العالم، بالمنطقة الشرقية بالمملكة في أكتوبر تشرين الأول الماضي؛ بسبب عدم سداد ديون. ولا تمت قضية الصانع بصلة لاحتجاز العشرات من رجال الأعمال السعوديين والشخصيات الشهيرة في إطار حملة على الفساد.

وتخلفت مجموعة سعد ومجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه عن سداد ديون في 2009، في أكبر انهيار مالي تشهده المملكة، لتتحمل بنوك محلية ودولية ديونًا غير مسددة بنحو 22 مليار دولار.