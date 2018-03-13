رجل الأعمال السعودي معن الصانع يسعى لاتفاق ديون في اللحظة الأخيرة

قالت مصادر مطلعة إن “مجموعة سعد” السعودية المنهارة، التي يقودها رجل الأعمال معن الصانع، دعت لعقد اجتماع مع الدائنين في محاولة أخيرة لإنهاء خلاف يتعلق بمطالبات قيمتها 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار).

وذكرت المصادر أن مستشاري المجموعة طلبوا من الدائنين الاجتماع في دبي خلال الأيام القليلة المقبلة؛ سعيًا للتوصل إلى اتفاق قبل أن تبدأ السلطات السعودية مزادًا في 18 مارس/ آذار لبيع أصول بمليارات الدولارات تخص معن الصانع وشركته، من بينها آلات وعقارات ومركبات.

ويقدر بعض المراقبين إجمالي ديون مجموعة سعد بما بين 40 مليارًا و60 مليار ريال.

وتستعد السلطات السعودية لطرح سيارات وعقارات بمليارات الدولارات، مملوكة للملياردير معن الصانع وشركته، في مزاد، بينما تتطلع إلى وضع نهاية سريعة لواحد من أطول نزاعات الديون في المملكة.

وعملية البيع المزمعة هي أحدث علامة على أن السعودية جادة في إخضاع أعضاء بالنخبة في المملكة للمحاسبة.

وقضية الصانع منفصلة عن الحملة الرئيسية على الكسب غير المشروع، فرجل الأعمال احتجز العام الماضي بسبب عدم دفع ديون تعود إلى العام 2009، حين تخلفت شركته “مجموعة سعد” عن سدادها.

وقضى الدائنون السنوات التسع الماضية في ملاحقة “مجموعة سعد”، التي مقرها مدينة “الخبر” بالمنطقة الشرقية في المملكة؛ وذلك من أجل الدين الذي قدر البعض أنه يتراوح بين 40 مليار ريال (10.67 مليار دولار) و60 مليار ريال.