إيران تعلق على تصريحات ولي العهد السعودي حول “السلاح النووي”

علّق أبو الفضل حسن بيغي، نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، اليوم الخميس، على تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حول نية المملكة السعي للحصول على سلاح نووي إذا فعلت إيران ذلك.

وقال المسؤول الإيراني، في حديث لوكالة “دفاع برس” التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، إن “حصول السعودية على الطاقة النووية من شأنه أن يؤدي لحرب عالمية”.

وأضاف أن “ما قاله ولي العهد السعودي بأن اقتصاد بلاده أكبر من الاقتصاد الإيراني، غير صحيح” زاعمًا أن اقتصاد إيران هو “الأقوى في المنطقة”.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أكد خلال مقابلة مع قناة CBS الأمريكية، أن المملكة “سترد على إيران بذات الخطوة في حال طورت قنبلة نووية”.