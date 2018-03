محمد بن سلمان: إذا طورت إيران قنبلة نووية فسنفعل نفس الشيء بأسرع وقت (فيديو)

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة العربية السعودية سترد على إيران بذات الخطوة في حال طورت قنبلة نووية.

وقال الأمير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية، أذيعت مقتطفات منها، اليوم الخميس، إن “السعودية ستطور قنبلة نووية إذا أقدمت إيران على تلك الخطوة”.

وقال ولي العهد في المقابلة التي أجرتها معه قناة “CBS” والمقرر بثها كاملة، يوم الأحد المقبل، إن “المملكة العربية السعودية لا تريد حيازة أي قنبلة نووية، لكنها ستطور دون شك مثل هذه القنبلة في أسرع وقت ممكن؛ إن أقدمت إيران على تلك الخطوة”.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، في أول مقابلة له للإعلام الأمريكي، أجراها مع برنامج 60 دقيقة”، أن المرشد الإيراني آية الله خامنئي يشبه إلى حد كبير الزعيم النازي أدولف هتلر، لأنه يريد التمدد وتأسيس مشروعه الخاص في الشرق الأوسط، تمامًا مثل هتلر الذي أراد التوسع أيضًا”.

وأشار إلى أن كثيرًا من دول العالم وأوروبا لم تدرك حجم خطر هتلر إلا بعد أن حدث ما حدث، ولا أريد أن أرى ما حدث يتكرر في الشرق الأوسط مجددًا.

وتابع قائلًا في رده على سؤال حول العداء بين المملكة وإيران: “إيران لا تصل لمستوى السعودية، وهي حتى لا تندرج ضمن أقوى 5 جيوش في العالم الإسلامي، والاقتصاد السعودي أقوى من نظيره الإيراني، وطهران بعيدة حتى عن مقارنتها بالمملكة العربية السعودية”.

ونشرت مقدمة البرامج الحوارية نورة دونيل عبر حسابها بموقع “تويتر” تغريدة قالت فيها: “يمكنكم متابعة المقابلة الكاملة مع ولي العهد السعودي الأحد المقبل”.

