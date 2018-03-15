“صحة جازان” توضح حقيقة خطف طفل من مستشفى سعودي (صور)

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحيّة بمنطقة جازان، جنوب غرب السعودية، حقيقة صور نشرها حسابها الرسمي على “تويتر” تظهر عملية خطف طفل من أحد المستشفيات.

وأظهرت الصور شخصًا ملثمًا يحمل طفلاً بطريقة مريبة متسللاً من قسم الولادة في المستشفى محاولًا فيما يبدو خطفه والفرار، قبل أن تنجح عناصر الشرطة والأمن في إحباط المحاولة واعتقال الخاطف.

وقالت “صحة جازان” إن مستشفى أبوعريش العام في جازان نفذ “خطة فرضية وهمية” لخطف طفل من قسم الولادة، بمشاركة شرطة محافظة أبوعريش وبحضور إدارة الطوارئ والأزمات والأمن والسلامة” في المديرية.

وأوضحت المديرية أن هدف الخطة هو “رفع كفاءة وجاهزية الموظفين وزيادة التثقيف والوعي لدى المرضى والمراجعين” فيما يتعلق بالتعامل الأمثل مع حالات الخطف.

وأثارت الصور مخاوف من انتشار حالات خطف لأطفال من داخل المستشفيات.