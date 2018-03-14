السعودية.. وفاة الأمير خالد بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود

السعودية.. وفاة الأمير خالد بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود

المصدر: فريق التحرير

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، وفاة الأمير خالد بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود.

وجاء في بيان للديوان الملكي، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله- يوم غدٍ الخميس الموافق 27 / 6 / 1439هـ ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة”.

واختتم الديوان الملكي بيانه بالدعاء للأمير المتوفى “تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

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