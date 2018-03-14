السعودية.. وفاة الأمير خالد بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، وفاة الأمير خالد بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود.

وجاء في بيان للديوان الملكي، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله- يوم غدٍ الخميس الموافق 27 / 6 / 1439هـ ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة”.

واختتم الديوان الملكي بيانه بالدعاء للأمير المتوفى “تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.