كتاب أبوجفين “توصون شي ولاش” يصدم الوسط الثقافي في السعودية

أشعل شاب سعودي في مقتبل العمر، جدلاً واسعًا في المملكة، عندما أعلن عن مشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب الذي انطلق يوم الأربعاء، من خلال كتاب جديد ألفه تحت عنوان “توصون شي ولاش”.

وعبدالرحمن جفين القحطاني، هو أحد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، ومعروف بلقبه الشهير “أبوجفين”، حيث يتابع حسابه على “انستغرام” وحده 2.3 مليون متابع.

وفاجأ أبو جفين متابعيه عندما أعلن عن مشاركته الجديدة في معرض الرياض، إذ اقتصرت شهرته في السابق على موهبة شعرية وكوميدية استقطبت جمهوراً باحثاً عن المرح والضحك بعيدًا عن الجدية.

وزاد الجدل حول مشاركة أبو جفين بكتاب في المعرض، وتحديد موعد لتوقيع كتابه، مع انطلاق المعرض الذي يحظى بمتابعة واهتمام كبيرين من نخب المملكة بكتابها وإعلامييها وفنانيها والذين انتقد كثير منهم مشاركة كتاب لمؤلف يافع هو في الأصل من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرض أبوجفين لانتقاد حاد أيضاً في المؤتمر الصحفي الذي سبق افتتاح المعرض، عندما وجهت الإعلامية السعودية منيرة المشخص انتقاداتها لوزارة الثقافة والإعلام التي قال أحد مسؤوليها إن الكتاب لا يخالف معايير إفساح الكتب وإن التوقيع حق لجميع المشاركين.

دكتورة تهاجم كتاب ابوجفين في مؤتمر معرض الكتاب ???? pic.twitter.com/X64rE0VsiD — متعب النفيعي (@i_mteb) March 13, 2018

وفي موقع “تويتر” الذي يعد ساحة النقاش الأوسع في المملكة، احتل أبو جفين مساحة واسعة من ذلك النقاش وسط انقسام في الرأي مع وجود فريق يرى في مشاركة أي كتاب بالمعرض طالما أنه لا يخالف معايير وزارة الثقافة والإعلام حقًا لجميع المؤلفين.

وكتب مساعد الخميس في تعليقه على مشاركة “أبوجفين ” بالمعرض قائلاً “#ابو_جفين_ومعرض_الكتاب عزيزي الطفل ابو جفين اعلم لا ذنب لك في إصدار الكتاب انت ضحية لمن استغل البرأة والقبول لديك في المجتمع اعلم الكتاب سوف يحقق مبيعات بأرقام فلكية بغض النظر عن المحتوى فالزمن زمن ابوجفين ومشاهير الغفلة يا زمن العجايب وش بقى ما ظهر”.

#ابو_جفين_ومعرض_الكتاب

عزيزي الطفل ابو جفين اعلم لا ذنب لك

في إصدار الكتاب انت ضحية لمن استغل

البرأة والقبول لديك في المجتمع

اعلم الكتاب سوف يحقق مبيعات

بأرقام فلكية بغض النظر عن المحتوى

فالزمن زمن ابوجفين ومشاهير الغفلة

يا زمن العجايب وش بقى ما ظهر❗️ pic.twitter.com/5bHs3ga0lf — مساعد الخميس (@musaad9991) March 13, 2018

وقال مبارك الشهري في تعليقه “تجاوزنا مرحلة جعل الحمقى مشاهير ووصلنا الى مرحلة : جعل الحمقى أدباء القلم يُعبث به من دور النشر دون حسيب او رقيب. لماذا انحصرت ذائقتنا ما بين سماجة ابوجفين ونظارة فيحان و سروال ابو سن. يبدو ان افضل محتوى متواجد في #معرض_الرياض_الدولي_للكتاب_2018 هو كشكات البليلة والفشار”.

تجاوزنا مرحلة جعل الحمقى مشاهير

ووصلنا الى مرحلة : جعل الحمقى أدباء

القلم يُعبث به من دور النشر دون حسيب او رقيب

.

لماذا انحصرت ذائقتنا ما بين سماجة ابوجفين ونظارة فيحان و سروال ابو سن

.

يبدو ان افضل محتوى متواجد في #معرض_الرياض_الدولي_للكتاب_2018 هو كشكات البليلة والفشار pic.twitter.com/v700s8ECCZ — مبارك الشهري (@Mubark_m9) March 13, 2018

ورد أبوجفين على الانتقادات التي وجهت له، لاسيما في المؤتمر الصحفي، ونشر مقطع فيديو قال فيه إن الإبداع لا يقتصر على سن معينة في إشارة للانتقادات التي طالته وبنيت على كون عمره 14 عامًا أو أكثر بقليل.

رد #ابوجفين على الإمرأة التي وجهة له إسائه واضحة في المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض #معرض_الرياض_الدولي_للكتاب2018 #الاهلي_الغرافه pic.twitter.com/KvogyyP5Ju — أحمد الفرحان (@999999ahmad) March 13, 2018

وبدا أبو جفين متفائلاً بمشاركته الأولى عندما كتب لمتابعي حسابه في “أنستغرام” “هذي التجربة الأولى لي وإن شاء الله تنال إعجابكم وهذا بفضل الله ثم دعمكم ووقفتكم يا أغلى جمهور وأملي فيكم كبيير، وان شاء الله راح يحقق الكتاب الاكثر مبيعاً في #معرض_الرياض_الدولي_للكتاب”.

وبث ناشطون مقطعًا من كتاب ابوجفين ساخرين بشدة من محتواه الهابط.

والله وانا اخوك مانلوم #ابوجفين حنا نلوم من وافق على اصدار هذا الكتاب وانا اظن انها الواسطه وصلت حتى لتآليف الكتب عندك هذا الكتاب السامج ما ادري وش اقول صراحة pic.twitter.com/yYWvJ2UxDt — تركي بن سلمان ????????2030✍ (@Turkey_salman) March 14, 2018

ويثير نجوم ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الجدل على الدوام في المملكة، إذ تتهمهم النخب السعودية الدينية والثقافية بتقديم محتوى سطحي غير هادف يعتمد على السخرية والطرافة فقط لجمهور كبير بالملايين.

وانطلق معرض الرياض الدولي للكتاب يوم الأربعاء في دورته الحالية بعنوان “#الكتاب_مستقبل_التحول” في مقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستمر لمدة عشرة أيام، فيما ستكون دولة الإمارات العربية المتحدة هي ضيف الشرف للمعرض هذا العام.