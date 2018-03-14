السعودية توزع كتباً مجانية على مواطنيها

قررت السعودية توزيع كتب مجانية على مواطنيها بالتزامن مع افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب يوم الأربعاء في خطوة تستهدف تشجيع القراءة في المملكة التي تعاني شأن غالبية دول المنطقة من عزوف عن القراءة.

وأعلنت وزارة الثقافة والإعلام في المملكة، عشية افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب، عن توقيع اتفاقية مع الشركة الوطنية للتوزيع، تتضمن إيصال ثلاثة كتب للراغبين من دون دفع أي تكاليف لشراء الكتب أو شحنها.

وأتاحت الشركة الوطنية للتوزيع بالفعل رابط إلكتروني يسمح للزوار بتصفح عدد من الكتب وطلب نسخ منها على أن تصلهم إلى مقر إقامتهم في غضون أسبوع.

وتتنوع الكتب المعروضة في الموقع الإلكتروني بين مختلف الفروع والتصنيفات ومن سياسة واقتصاد وثقافة وتقنيات وغيرها من التخصصات التي تغطي اهتمامات مختلف شرائح المجتمع السعودي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، هاني الغفيلي، إن المبادرة الجديدة التي طرحتها الوزارة تحمل اسم “الثقافة للجميع” وتسمح للراغبين في الحصول على ٣ كتب مجاناً من بين قائمة تضم مئات العناوين، وايصالها بدون مقابل حتى مكان إقامة الراغبين.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتوزيع، عدم تقاضي الشركة أي مبالغ مالية لقاء توصيل الكتب للراغبين، بما فيها الشحن الذي سيكون مجانياً أيضاً.

وينطلق معرض الرياض الدولي للكتاب يوم الأربعاء في دورته الحالية بعنوان “#الكتاب_مستقبل_التحول” في مقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستمر لمدة عشرة أيام وستكون دولة الإمارات العربية المتحدة هي ضيف الشرف للمعرض هذا العام.