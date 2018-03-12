جامعة سعودية تكشف حقيقة الخصم من مكافآت طلابها الشهرية

قالت جامعة “أم القرى” في السعودية، الثلاثاء، إنها لن تخصم أي مبالغ مالية من طلابها لغرض بناء معمل تابع للجامعة بعد رواج شائعات أقلقت الطلاب بشأن مستحقاتهم الشهرية التي يتقاضونها.

وأوضحت الجامعة في بيان لها أطلعت “إرم نيوز” على نسخة منه “لا صحة لما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن خصم 20 ريالًا من مكافآت الطلبة اعتبارًا من الشهر المقبل لغرض بناء معمل جديد”.

وقال المتحدث الرسمي بالجامعة، ياسر القحطاني، إن الجامعة تسعى لصرف مكافآت الطلبة وفقًا لمواعيدها المجدولة مع رواتب موظفي الدولة، مشيرًا إلى أنه يتم الرفع بمستحقي المكافآت من الطلبة منذ وقت مبكر للجهات ذات العلاقة لكي تصرف في الموعد المحدد”.

وسرت شائعات على موقع “تويتر” الأكثر شعبية في السعودية عن عزم إدارة الجامعة العريقة خصم جزء من مستحقات الطلاب الذين أبدوا قلقهم من الخطوة قبل أن يتضح عدم صحتها.

وتصرف الجامعات السعودية الحكومية لطلابها مكافآت شهرية تبلغ في المتوسط نحو ألف ريال في واحد من برامج السخاء الحكومية التي لم تمسها إجراءات التقشف الأخيرة التي أعقبت تهاوي أسعار النفط.