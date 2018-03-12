ماذا قال الأمير الوليد بن طلال عن تمكين المرأة السعودية؟

أكد الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال أهمية دور المرأة وتمكينها في مسيرته المهنية، مدللًا على ذلك بنسب النساء السعوديات العاملات في شركاته المختلفة.

وقال الوليد بن طلال في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر”: “لكل رحلة بداية، منذُ بداياتي وتمكين المرأة هدف واضح وأكيد أمامي”.

وأضاف الملياردير السعودي: “هذه هي النتائج التي توضح نسبة توظيف #المرأة_السعودية بعد ما يقارب ٤٠ عامًا من العمل في منظومتنا”.

وأوضح أن “المرأة السعودية تشكل نسبة 100٪ في مؤسسة (الوليد للإنسانية) ونسبة 86٪ في المكتب الخاص، ونسبة 54٪ في (المملكة القابضة)”، وفقًا لما نشره في تغريدته.

وجاء إعلان الأمير السعودي بالتزامن مع احتفالات العالم بيوم المرأة العالمي، الذي صادف الثامن من شهر مارس/ آذار الجاري.