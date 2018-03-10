بالصور.. السعوديون يشيعون جنديًا قتل على الحدود مع اليمن‎

شيع في السعودية اليوم السبت، جندي يدعى جابر بن يحيى سليمان الكعبي، قُتل خلال مشاركته في معارك مع مليشيات جماعة الحوثي على الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “إن جموع المصلين في محافظة العارضة، يتقدمهم وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية أحمد بن عبدالله زعلة، أدوا صلاة الجنازة على الشهيد الجندي جابر بن يحيى سليمان الكعبي”.

وأضافت أن الجندي “استشهد خلال أداء عمله في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي بمنطقة جازان “، في إشارة إلى المعارك مع الحوثيين.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل حول ملابسات مقتل الجندي، وتوقيت مقتله على وجه الدقة.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مليشيات الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.