تضمن تغييرات طفيفة.. المالية السعودية تحدد مواعيد صرف رواتب العام 2018

أصدرت وزارة المالية في السعودية، جدولاً توضيحياً يتضمن مواعيد صرف رواتب العام الحالي 2018 للموظفين، متضمناً تغييرات طفيفة عما حدده أمر ملكي صدر السبت ونص على صرف الرواتب في الـ 27 من كل شهر ميلادي.

ونص الجدول الذي نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني على تسليم رواتب الموظفين في الـ 27 من كل شهر باستثناء أربعة أشهر، هي كانون الثاني/يناير الحالي ونيسان/أبريل وتموز/يوليو و تشرين الأول/أكتوبر القادمين.

وسيتم صرف رواتب تلك الأشهر قبل يوم موعد صرفها المقرر أو بعده يوم، كون يوم 27 في تلك الأشهر يصادف يومي العطلة الأسبوعية، بحيث يتم الصرف في يوم الخميس إذا صادف موعد الصرف المقرر يوم الجمعة، ويتم الصرف يوم الأحد إذا صادف موعد الصرف المقرر يوم السبت.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر السبت الماضي أمراً ملكياً نص على أي يتم تسليم رواتب موظفي المملكة من مدنين وعسكريين، حاليين ومتقاعدين في 27 من كل شهر ميلادي، بدل الموعد السابق المرتبط بالأبراج الشمسية.