مسؤول إيراني يدعو السعودية إلى إعادة علاقاتها مع طهران

دعا المستشار الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أميرعبد اللهيان الأحد، السعودية إلى إعادة علاقاتها مع طهران التي انقطعت منذ مطلع كانون الثاني/يناير 2016 بسبب إقدام متطرفين إيرانيين على إحراق سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد.

وقال عبد اللهيان في مقابلة مع صحيفة “جام جم” الحكومية، اليوم الأحد، إن “على السعودية إعادة علاقاتها الطبيعية مع إيران”، زاعمًا أنه “لا خيار أمام السعوديين سوى العودة إلى العلاقات العادية مع إيران”.

وأشار عبد اللهيان إلى أن “هناك تصورًا في السعودية يفيد بأنه كلما تم إضعاف إيران واستهدافها، فإنها تزداد قوة وهذا غير صحيح مطلقًا”.

وأبدى المسؤول الإيراني تخوفه من “التقارب بين السعودية والعراق في الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد تأكيد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين”.

وزعم عبد اللهيان أن “السعودية تعمل مع بعض التيارات السياسية والفكرية داخل العراق، بهدف التأثير على مستقبل الساحة العراقية والانتخابات المقبلة، لتحقيق الظروف المناسبة لها في العراق”.