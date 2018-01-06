بعد اعتقالها أمراء.. تعرف على “كتيبة السيف الأجرب” بالحرس الملكي السعودي

سمع السعوديين لأول مرة، اليوم السبت، اسم “”كتيبة السيف الأجرب” بالحرس الملكي، حيث ذكرت السلطات أن هذه الكتيبة هي من تلقت أمر القبض على أمراء تجمهروا بقصر بالحكم معترضين على قرار الدولة وقف سداد فواتير قصور الأمراء، كما طالبوا أيضًا بالتعويض المادي عن تنفيذ القصاص، العام الماضي، في أحد أبناء عمومتهم وهو الأمير تركي بن سعود الكبير الذي أصبح أول أمير يعدم في قضية جنائية.
ومن خلال هذا الدور الذي قامت به فإن “كتيبة السيف الأجرب” على ما يبدو مكلفة بتنفيذ مهام حساسة بما في ذلك أمن قصر الحكم بالمملكة.
ويبدو أن هذه الكتيبة سميت تيمنًا بـ”السيف الأجرب” وهو سيف شهير في تراث السعودية، حيث أنه يعود للإمام تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثانية وجد حُكام آل سعود.
ويعتقد أن السيف الذي يظهر على العلم السعودي مع عبارة التوحيد إشارة لـ”السيف الأجرب.”
فيديو:
شاهد قصة أعظم "سيف" في الجزيرة العربيةhttp://t.co/vWjUTWTLeZ#السيف_الأجرب pic.twitter.com/kPGHetWBvf
— الثامنة MBC (@MBC8PM) February 13, 2015
وفي حقبة زمنية لاحقة أصبح السيف في البحرين يتوارثه ملوكها، حتى العام 2010، حيث أهداه ملك البحرين للملك “عبدالله” خلال زيارته للمنامة.
وبعد تسلمه الحكم أهدي السيف للملك سلمان من أبناء الملك عبدالله.
كيف وصل إلى البحرين
يقول المؤرخ السعودي سعد الصويان في حديث سابق لوسائل إعلام سعودية إن هناك روايتين لاستقرار السيف في البحرين، إحداها تشير إلى أن الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن عندما كان في الكويت أهدى السيف لآل خليفة، حكام البحرين، ولكنه استبعد هذه الرواية، وقال: مستحيل أن يفرط الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن بالسيف الأجرب، ولو أراد إهداءه لأهداه لآل الصباح”.
أما الرواية الأخرى، والتي يرى الصويان إنها الرواية الراجحة هي ان الذي سلم “الاجرب” واهداه لآل خليفه هو محمد بن سعود الذي يسمى غزالان.