بعد اعتقالها أمراء.. تعرف على “كتيبة السيف الأجرب” بالحرس الملكي السعودي

سمع السعوديين لأول مرة، اليوم السبت، اسم “”كتيبة السيف الأجرب” بالحرس الملكي، حيث ذكرت السلطات أن هذه الكتيبة هي من تلقت أمر القبض على أمراء تجمهروا بقصر بالحكم معترضين على قرار الدولة وقف سداد فواتير قصور الأمراء، كما طالبوا أيضًا بالتعويض المادي عن تنفيذ القصاص، العام الماضي، في أحد أبناء عمومتهم وهو الأمير تركي بن سعود الكبير الذي أصبح أول أمير يعدم في قضية جنائية.

ومن خلال هذا الدور الذي قامت به فإن “كتيبة السيف الأجرب” على ما يبدو مكلفة بتنفيذ مهام حساسة بما في ذلك أمن قصر الحكم بالمملكة.

ويبدو أن هذه الكتيبة سميت تيمنًا بـ”السيف الأجرب” وهو سيف شهير في تراث السعودية، حيث أنه يعود للإمام تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثانية وجد حُكام آل سعود.

ويعتقد أن السيف الذي يظهر على العلم السعودي مع عبارة التوحيد إشارة لـ”السيف الأجرب.”

وفي حقبة زمنية لاحقة أصبح السيف في البحرين يتوارثه ملوكها، حتى العام 2010، حيث أهداه ملك البحرين للملك “عبدالله” خلال زيارته للمنامة.

وبعد تسلمه الحكم أهدي السيف للملك سلمان من أبناء الملك عبدالله.

ومن غير الواضح من أين جاءت تسمية السيف، إلا أن بعض المؤرخين يعتقدون أن سببها صدأ في بعض أجزاء السيف.

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