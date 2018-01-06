القبض على 11 أميرًا سعوديًا بعد تجمهرهم في “قصر الحكم”

قالت صحيفة “سبق” السعودية الإلكترونية إنه جرى إلقاء القبض على 11 أميرًا سعوديًا بعد اعتراضهم على قرارين اتخذتهما سلطات المملكة خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت الصحيفة نقلًا عن مصادر أن الأمراء الـ 11، كانوا يطالبون بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الدولة الكهرباء والمياه عن الأمراء، ومطالبين بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم، وأنه بعد إبلاغهم بخطأ مطالبتهم ورفضوا مغادرة قصر الحكم، صدر الأمر الكريم “للحرس الملكي” “كتيبة السيف الأجرب” بالتدخل ، وتم القبض عليهم ، يتزعمهم الأمير (س.ع. س) وإيداعهم سجن الحائر تمهيدًا لمحاكمتهم.

وأضافت الصحيفة لاحقا أن الأمير (س.ع .س) هم نجل الأمير سعود بن فيصل بن تركي وليس من ذرية سعود الكبير كما رجح بعض المعلقين السعوديين على مواقع التواصل.

وكان جرى تداول أنباء القبض على عدد من الأمراء، أمس الجمعة، بعد معلومات عن “توجيه يلزم الأمراء بدفع فواتير كهرباء وماء قصورهم”.

والأمير الذي طالب الأمراء بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الصادر بحقه هو الأمير تركي بن سعود الكبير، الذي أصبح أول فرد من الأسرة الحاكمة يعدم في قضية جنائية.

وتم تنفيذ حكم القصاص بحقه العام الماضي.