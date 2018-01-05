بالفيديو.. مجهول يشعل النار بمحطة وقود في السعودية

رصدت كاميرا مراقبة في إحدى محطات الوقود، في المملكة العربية السعودية، شخصًا مجهولًا يتعمد إشعال النار بالمحطة، ثم يفر هاربًا من المكان، بحسب مواقع إخبارية محلية.

وأظهرت الكاميرا شخصًا يقترب من المحطة ويقوم عبر مضخة الوقود بسكب البنزين حولها على الأرض، ومن ثم أخرج “ولاعة” وإشعال النار فيها، وهرب من المكان.

وخلال مقطع الفيديو الموثق، والذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث شخص ذكر أن “المجهول يبدو شخصًا مألوفًا ومشتبهًا به سابق”.

وأفاد موقع “أخبار 24” المحلي، أنه تم تحديد هوية الجاني وضبطه، فيما لم يصدر أي تأكيد رسمي بذلك من الجهات الأمنية حتى هذه اللحظة.