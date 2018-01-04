الأخ غير الشقيق لصالح يصل السعودية بعد إفلاته من قبضة الحوثيين

وصل اللواء علي صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، الخميس، إلى السعودية، بعد 3 أيام من مغادرته العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفق مصدر حكومي.

وأفاد المصدر، مفضّلًا عدم الكشف عن هويته، كونه غير مخوّل بالحديث للإعلام، أن “الأحمر وصل السعودية قادمًا من مدينة مأرب (شرق صنعاء) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية”.

والإثنين الماضي، وصل الأحمر إلى مأرب، بعد أن نجح في الخروج من صنعاء، رغم القبضة الأمنية المشددة التي تفرضها جماعة الحوثيين على مداخل ومخارج العاصمة.

ولم يكشف المصدر عن الطرق التي سلكها شقيق صالح من أجل الوصول لمأرب والإفلات من قبضة الحوثيين الذين اعتقلوا خلال الفترة الماضية، العشرات من أسرة الرئيس السابق وقادة عسكريين مقربين منه.

والأحمر أرفع مسؤول عسكري من أقارب الرئيس السابق ينتقل للمملكة منذ مقتل صالح على يد الحوثيين، في 4 من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولا يُعرف على وجه الدقة الدور الذي سيلعبه الأحمر خلال الأيام القادمة، خصوصًا أنه كان من أبرز القادة العسكريين في نظام أخيه، حيث تقلّد منصب قائد قوات الحرس الجمهوري قبل أن يخلفه عام 2004، نجل صالح، العميد أحمد.

كما شغل الأحمر منصب مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي ظل به حتى سقوط نظام صالح عام 2011، عقب انتفاضة شعبية.