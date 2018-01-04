السعودية.. العثور على جثتي امرأة ورجل عليهما آثار تعذيب ودماء

تحقق الجهات الأمنية، في جدة بالمملكة العربية السعودية، في بلاغين منفصلين، حول العثور على جثتين في موقعين مختلفين، إحداهما تعود لامرأة خمسينية، والأخرى جثة شخص عليها آثار تعذيب.

وكان بلاغ قد ورد للجهات الأمنية، يفيد بوجود امرأة ملفوفة ببطانية، وملقاة أمام أحد المساجد بحي المروة بجدة، حيث تبين بعد معاينتها، أنها من الجنسية الإندونيسية، وفي ال50 من عمرها، وتوجد آثار دماء على وجهها، بحسب موقع “أخبار 24”.

كما تلقت الجهات الأمنية، بلاغًا بحي المروة أيضًا، عن وجود جثة رجل في مبنى قيد الإنشاء، وتبين أن عليها آثار تعذيب، واتضح بالمعاينة أن الوفاة حدثت قبل 3 أيام.

وباشرت الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعتين، وفتح بلاغات بقسم شرطة النزهة.