السعودية.. “حساب المواطن” يحدد آخر موعد للتسجيل في الدفعة الثالثة

أكد برنامج “حساب المواطن” السعودي، أن يوم الأربعاء المقبل الذي يصادف الـ 10 من يناير، هو اليوم الأخير من فترة التسجيل ضمن دور الدفعة الثالثة لمن لم يسجل في البرنامج.

ونشر “حساب المواطن” تغريدة عبر موقعه الرسمي على تويتر ذكر فيها: ” يوم الأربعاء المقبل الـ 10 من يناير، هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفعة الثالثة لمن لم يسجل في البرنامج”.

#حساب_المواطن: يوم الأربعاء القادم 10 يناير، هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الثالثة لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك عبر البوابة الالكترونية على الرابط https://t.co/viBETPJB0h — حساب المواطن (@citizenaccount) January 4, 2018

يذكر أن برنامج “حساب المواطن”أعلن أمس الأربعاء، نتائج الأهلية لمستحقي الدعم المالي من مسجليه في الدورة الثانية للبرنامج.

وتم إيداع الدفعة الأولى للمستحقين في البرنامج يوم الـ 21 من ديسمبر/كانون الأول 2017، وتباينت الأرقام التي حصل عليها مستفيدو الدفعة الأولى بين 300 ريال و503 ريالات و688 ريالًا و643 ريالًا.