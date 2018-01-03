التحالف العربي: الحوثيون فشلوا في إطلاق صاروخ “باليستي” على السعودية الجمعة الماضية (فيديو)

قال تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، إن الحوثيين فشلوا في إطلاق صاروخ باليستي على المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة الماضي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن الميليشيات الحوثية أطلقت 86 صاروخًا باليستيًا على المملكة، وأن التحالف استهدف كهوف تخزين صواريخ بالستية وأسلحة في “جبل النهدين” ومعسكر “العمد”.

وذكر أن النظام الإيراني يسعى لاستنساخ نموذج جديد من ميليشيا حزب الله في اليمن، وأن العلاقة بين إيران وميليشيات الحوثي علاقة مصالح”، منوهًا إلى أن “قرار قتل الميليشيات للرئيس اليمني السابق جاء من إيران”.

وأكد المالكي أن “العديد من عناصر الحرس الجمهوري انضمت للشرعية في اليمن”، مطالباً “أبناء الشعب اليمني بالوقوف خلف الحكومة الشرعية”.