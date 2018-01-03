اعتقال الكاتب السعودي صالح الشيحي بعد اتهامه الديوان الملكي بالفساد

قال كتاب وإعلاميون سعوديون، إن السلطات الأمنية المختصة في المملكة، ألقت القبض على الكاتب السعودي صالح الشيحي.

ولم يصدر أي تعليق أو بيان رسمي يؤكد توقيف الشيحي، المعروف بجرأته في انتقاد الحكومة، عبر مقالاته في صحيفة “الوطن”، أو في ظهوره التلفزيوني المتكرر على محطات التلفزة السعودية الخاصة.

لكن نشطاء سعوديين، على مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إن توقيف الشيحي تم قبل نحو أسبوع دون أن يتضح سبب التوقيف.

وكان آخر ظهور تلفزيوني للشيحي على قناة “روتانا خليجية”، منتصف الشهر الماضي، عندما اتهم الديوان الملكي بالفساد في أجرأ انتقاد يطال الديوان المرتبط بمؤسسة الحكم، وبالملك.

وقال الشيحي في اللقاء إن الفساد في المملكة موجود في المؤسسات، مستشهدًا بالديوان الملكي، الذي يمنح الأراضي لمن له علاقة أو صلة بأحد العاملين في الديوان، بمختلف مناصبهم على حد زعمه.

وحذف البرنامج مقطع انتقاد الديوان الملكي من الحلقة المنشورة في موقع “يوتيوب” على الإنترنت، فيما يتوقع أن تكون مشاركته في تلك الحلقة من برنامج القناة “ياهلا” سببًا لتوقيفه.

ويعرف عن الشيحي انتقاده المستمر للحكومة السعودية ووزرائها، إضافة لميله الاقتصادي البعيد عن ثروات رجال الأعمال والخصخصة، وسبق أن أوقف عن الكتابة أكثر من مرة.

وإضافة لكونه كاتبًا في صحيفة “الوطن”، يحمل الشيحي شهادة بكالوريوس لغة عربية، وقد تنقل في عدد من الوظائف التعليمية داخل وخارج المملكة، وشارك في العديد من الندوات والمؤتمرات، وسبق أن عمل مديرًا لتحرير مجلة “الثقافية” الصادرة عن الملحقية الثقافية في بريطانيا.