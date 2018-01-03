بالفيديو.. توقيف ممرضات تلاعبن بطفل رضيع في السعودية

أعلنت “صحة الطائف” في السعودية، إيقاف بعض الممرضات عن العمل، بعد الاشتباه في علاقتهن بحادثة الإساءة لطفل رضيع، متوعدة بتطبيق أشد العقوبات.

وبحسب صحيفة “عاجل” المحلية، فقد أكد المتحدث باسم صحة الطائف، عبدالهادي الربيعي، إيقاف الممرضات عن العمل، مبينًا أن القرار يتزامن مع التحقيقات للتثبت من صحة ما ورد في الفيديو.

وتابع، أن المقطع ثبت صحة تصويره داخل مستشفى الأطفال، دون أن يحدد المكان.

وأكد الربيعي أنه في حال ثبوت تورط الممرضات، سيتم إصدار أشد العقوبات الرادعة، مع إعلان ذلك رسميًا، لضمان تحقيق العقوبة المناسبة.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو، يظهر ممرضة تقوم بالعبث بوجه طفل رضيع بشكل قاسٍ؛ ما أثار غضبًا واسعًا في المملكة.

#ممرضات_يعبثن_بطفل

حسبي الله عليهم توقعته دميه الله لايوفقهن اين وزارة الصحه???? pic.twitter.com/qTZxfdElVb — عاشق الثريا (@b1b11b) January 3, 2018

وعبر هاشتاغ #ممرضات_يعبثن_بطفل و #كف_يد_ممرضات في موقع التواصل “تويتر”، طالب سعوديون بإيقاع أشد العقوبة بالممرضة العابثة.

واختلف ناشطون حول جنسية الممرضة، إذ رجح البعض منهم أن تكون سعودية، في حين رأى البعض الآخر أن الأمر لا يشكل فرقًا مشددين على ضرورة معاقبة الممرضة أيا كانت جنسيتها.

وعلق مغرد يدعى “خالد” منتقدًا: “الحمدلله انكم نصحتوني ابعد اهلي ونفسي عن السعوديات الطب مو تجارب”.

فيما رأى “الخثعمي”: “يظل تصرفا فرديا لايمثل الممرضة السعودية .. التعميم لغة الجهلاء ياللي تعممون”.

#ممرضات_يعبثن_بطفل

يظل تصرف فردي لايمثل الممرضه السعوديه ..

التعميم لغة الجهلاء ياللي تعممون . — الخَـــــــثّعَمِـي (@HKH_2020) January 3, 2018

ويبدو أن مجرد توقيف الممرضات، لم يرض شريحة من السعوديين، إذ أصروا على تغليظ العقوبة، وعلق “محمد”: “أيًا كانت جنسياتهم ( اجنبيات او سعوديات ) #كف_يد_ممرضات نطالب ووووبقوة ببتر ايديهم مع عقوبة السجن لمدة لاتقل عن 3 سنوات .. هذا روح والاستهتار بالارواح جريمة يستحق فاعلها أشد العقاب لمتى نشوف هالافعال بالمجتمع ونسكت!! حسبي الله ونعم الوكيل”.

وانتقد “دام عزك يا وطن”: “الوضع في مستشفياتنا أصبح خطيرا جدا تبرج وسفور ومياعة من الشباب وأخطاء طبية من الأطباء واستهتار وعدم مبالاة لابد تطبيق أشد أنواع العقوبات على مثل هؤلاء”.

في حين قال شخص يدعى “تركي الحارثي” أن الرضيع الذي ظهر في الفيديو ابن شقيقه، مطالبًا بدعم الهاشتاغ لمحاسبة العابثات بالطفل.