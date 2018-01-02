شاهد.. فيديو يظهر أمًا تعنف ابنها في السعودية يثير جدلًا

أثار مقطع “سناب شات” تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر طفلًا مذعورًا وامرأة تعنفه، جدلًا بين سعوديين طالبوا بالتحقق مما جاء في المقطع، ومحاسبة المعتدية.

ورصد المقطع ولدًا يبكي مذعورًا، وذراعه تبدو مصابة، ويتراجع أمام خطوات امرأة لم تُعرف هويتها، وهي تقول بما يشبه: “ضربت بندر. شفت بندر ودمه”، وبعدها قامت بضربه، وسط صراخه “مب أنا”.

وطالب ناشطون عبر “تويتر” من خلال هاشتاغ (أم_تعنف_وتصور) بالتحقق من الواقعة قبل الحكم، حيث علقت مغردة تدعى “أم جراح”: “بس هي قالت شفت ضربت بندر، يعني أحد ضاربه، وتتهدد أنها ما تخليها له، يعني احتمال مو هي، فلا تستعجلون بالحكم علي الأمور”.

وشككت “أم البراء بنت سلمان” بقيام الأم بتهديد ابنها، بقولها: “ركز بالفيديو، لا تستعجل الأم مقهورة على اللي ضرب ولدها”.

وأيد “عز” ذلك بالقول: “الواضح أن الولد متصفق من أحد، والأم منقهرة ع ولدها، وتهاوشه، وتصور، عشان توريه أحد ينصف لها، مو تعذبه .. أنتم فالحين بالقشر بس”.

#ام_تعنف_وتصور الواضح ان الولد متصفق من احد والام منقهره ع ولدها وتهاوشه وتصور عشان توريه احد ينصف لها ، مو تعذبه .. انتم فالحين بالقشر بس — عز (@all_ll_1) January 2, 2018

فيما طالب آخرون بمحاسبة المرأة، التي رجحوا أنها والدة الطفل، وقال محمد العروي: “لا بد من تأديبها وتأديب من أوصلها للمرحله هذي من تربية الشوارع، إيش ذنب طفل صغير تنتهك طفولته؛ بسبب التعاطي واستخدام المخدرات، نتمنى من حقوق الطفل أخذ حقه بأقسى العقوبات”.

اتمنى تتعاقب بأشد العقاب وسحب الطفل منها بأسرع وقت لا نعلم ماذا تفعل به الآن ???????? #ام_تعنف_وتصور — سامي (@u_yl6) January 2, 2018

وكتبت “آية”: “ما ذنب هذا البريء بسبب أشخاص تافهين لا يعرفون الرحمة، ولا في قلوبهم من الرحمة شي، الرجاء من النيابة العامة التدخل في الموضوع عاجل، دون أي تأخير أو تضيع الوقت رحمة لهذا الطفل من إجرام أمه، وتعنيفها له، نحن رجال ضاقت صدورنا من تصرفها، هذه ليست أم”.

ونشر أحد المغردين ويدعى “ملك الحرية” تصريحات نسبها لوالدة الطفل، الذي ظهر في المقطع، توضح فيها: “الله لا يوفق من أخذ مقطع من سنابي الأول، ونشره وأنا جاني، ولدي مضروب، وأنا أرسلت المقطع لأهل الولد أوريهم ولدي كيف مضروب من ولدهم، وإني باخذ حقه، والمقطع واضح بس الناس مع الكتابة طارت في العجة ويقولون المقطع الحين هاشتاغ”.

وأضافت: “المقطع اللي الناس تداوله، وما صدقت تلقى زلة عني المقطع هذا قديم، وأنا زعلانة أرسل المقطع اللي ضرب ولدي مو أنا أضربه، والثانية المقطع قديم شوفو الحين ولدي حتى الجراح راحت من زمان، واللي هكر حسابي الأول شاله من الحفظ، ونزله وهو من يراسل الناس ويأكد”.

ولم يتسن لموقع “إرم نيوز” التثبت من المعلومات الواردة في المقطع، وزمانه ومكانه.