محكمة كويتية تقضي بسجن وتغريم فتيات بتهمة التعري عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أصدرت محكمة كويتية أحكامًا قضائية بحبس فتيات لمدة سنة مع غرامة مالية، بتهمة تصوير مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أجزاء من أجسادهن، بحسب المحامية الكويتية مريم المؤمن.

وجاء حكم المحكمة عقب رفع المحامية مريم قضايا ضد بعض الفتيات اللاتي يظهرن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع “مخالفة للآداب العامة”.

وتضمن الحكم إضافة إلى السجن غرامة مالية بقيمة ألف دينار (قرابة 3 آلاف دولار)، ومحو الصور ومقاطع الفيديو من على مواقع التواصل.

وقالت المحامية مريم في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل، إنها “رفعت قضايا ضد بعض الفتيات اللاتي يصورن مقاطع مخلة بالآداب وتحتوي على كلمات قبيحة وصور لأجسادهن”.

ويعاقب القانون الكويتي كل من يقوم بنشر وتداول الصور ومقاطع الفيديو التي تخالف الآداب العامة وتخدش الحياء، بالسجن والغرامة.

ولاقى حكم المحكمة تفاعلًا بين النشطاء الذين “أيدوا الحكم باعتباره قد يكون رادعًا للفتيات ويحد من انتشار ظاهرة الفساد والتعري بين البعض”.

وقال المغرد “يعقوبيان” تعليقًا على الحكم القضائي: “لما الوضع عندنا يوصل لمستوى التفصخ المتعمد وتصوير مقاطع فيها إيحاءات هنا نؤيد هالأحكام لردعهم وتأديبهم ولعدم انتشار هذه الظاهرة، لأنه البعض يخاف ولا يستحي”، على حد تعبيره.