آلاف السعوديين يتابعون بقلق الحالة الصحية للعريف مشعل العنزي (صور)

يراقب كثير من السعوديين، تطور الحالة الصحية لأحد رجال الدفاع المدني بعد عمل بطولي أنقذ فيه طفلاً من الاختناق بحريق منزلي ليدفع هو الثمن بتعرضه لاختناق انتهى به لحد الآن في غرف الإنعاش بالمستشفى.

ويتصدر اسم العريف مشعل العنزي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في السعودية منذ أن انتشرت تفاصيل دخوله لمستشفى الملك خالد الحكومي في مدينة حائل، بعد أن أعطى أسطوانة الأوكسجين الخاصة به لطفل كاد يختنق في حريق منزلي، ليصاب هو بالاختناق.

وتدخل وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، يوم السبت، في حالة العريف العنزي، وأمر بنقله بالطائرة من مدينة حائل إلى مستشفى قوى الأمن بالرياض.

وتم نقل الشاب بالفعل ووصل إلى المستشفى وسط متابعة رسمية وشعبية حثيثة للاطمئنان على حياة الرجل التي لم يذكر الأطباء المشرفين على علاجه أي بوادر إيجابية تجاهها لحد الآن.

وتكرر اسم العنزي بشكل جنوني في موقع “تويتر” الذي يجمع ملايين السعوديين، وسط دعوات متكررة له بالشفاء والمطالبة بتكريمه رسمياً.

وتجذب عدة وسوم في موقع “تويتر” عن قصة العنزي مثل “#مشعل_العنزي” و “#بطل_حايل_يضحي_بنفسه” أعداداً كبيرة من المغردين السعوديين الباحثين عن أخبار الشاب بهدف الاطمئنان على صحته.

وشبَّ حريق مساء يوم الخميس الماضي في منزل يضم عدة شقق بحي صديان الغربي في مدينة حائل، فيما شاركت عدة فرق إطفاء وإسعاف حكومية وخاصة في السيطرة على الحريق، وإخراج ساكني الشقق.

وانتهت المهمة بإصابة 7 أشخاص باختناق، بينهم 5 من سكان المنزل، واثنان من فرق الدفاع المدني التي أخمدت الحريق. فيما تبيَّن أن إصابة أحد رجال الدفاع المدني، وهو مشعل العنزي خطيرة، ليتم نقله إلى مستشفى الملك خالد الحكومي، بينما نُقل المصابون الستة الآخرون إلى مشافي خاصة قريبة من موقع الحريق.