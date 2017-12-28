بالصور.. جولة سياحية لعائلة سعودية تنتهي بفاجعة

انتهت جولة سياحية لعائلة في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، نهاية مأساوية بعد مصرع 3 من أفرادها وإصابة 4 آخرين، في حادث مروع بمرتفعات جبال بني مالك بجازان.

وكشفت مصادر لصحيفة “سبق” المحلية، أن الحادث جاء إثر انقلاب السيارة التي تقل العائلة من المرتفع الجبلي، حيث هوت بهم إلى أسفل بمسافة تقدر بـ300 متر، ما أدى إلى وفاة 3 من أفراد العائلة وإصابة 4 آخرين.

وتعد السعودية إحدى أكثر دول العالم من حيث نسبة الحوادث، حيث تشهد وفاة ما لا يقل عن 17 شخصًا يوميًا، أي بمعدل شخص كل 40 دقيقة، بحسب إحصائية سابقة.