السعودية تعفي 4 جنسيات من الإبعاد ورسوم العمالة الأجنبية‎

أعلنت المملكة العربية السعودية، إعفاء أربع جنسيات أجنبية من الإبعاد إلى خارج البلاد، وكذلك من رسوم العمالة الأجنبية المفروضة.

وقالت وزارة العمل السعودية، عبر حسابها في “تويتر”، الخميس، إن أصحاب الجنسيات المعفاة من الإبعاد، هم: “الفلسطينيون بوثيقة مصرية، واتحاد ميانمار، وتركمانستان، ومقيم بلوشي (بدون)” كما سيتم إعفاؤهم من حساب المقابل المالي.

وأعلنت وزارة المالية السعودية، مؤخرًا، بدء تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة، يتراوح بين 300 – 400 ريال (80 إلى 106.7 دولار) شهريًا، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتبارًا من مطلع 2018.

وتوقعت الوزارة، أن يحقـق بند الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين (رسوم الأجانب) في 2018، نحو 28 مليار ريال (7.5 مليار دولار).

وبحسب أحدث بيانات لهيئة الإحصاء السعودية (حكومي)، يبلغ عدد السكان في البلاد 32.55 مليون نسمة، حتى منتصف العام الجاري، 20.41 مليون نسمة من السعوديين، بنسبة 62.7% من السكان، بينما 12.14 مليون نسمة من الأجانب، بنسبة 37.3%.

ويبلغ حجم العمالة الأجنبية في السعودية، نحو 10.9 مليون عامل.