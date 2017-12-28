إمام جامع في السعودية يكشف تفاصيل إقدام مجهول على ضربه “غدرًا”

كشف عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إمام وخطيب جامع “عبدالعزيز المحيا” في العاصمة السعودية الرياض، الشيخ عبدالله بن صالح العنزي، اليوم الخميس، عن تعرضه لمحاولة اعتداء “غادرة” من قبل مجهول.

وقال لصحيفة “سبق” المحلية، إنه فوجئ، أمس الأربعاء، عند خروجه من مسجده بعد صلاة الفجر بضربة غادرة على رأسه من الخلف بحديدة من أحد الجناة، ويُشتبه في أنه غير سوي من خلال ألفاظه البذيئة التي تلفظ بها، مضيفًا أنه وعلى إثر الضربة سقط على الأرض وأصيب بكسور وجروح وكدمات في أماكن مختلفة من جسده. في حين لاذ الجاني بالفرار وأحيلت القضية للجهات المختصة.

وتابع العنزي، أنه تم نقله للطوارئ حيث تلقى العلاج اللازم، مؤكدًا أن حالته الصحية أصبحت مستقرة، بينما طالب الجهات الأمنية بسرعة القبض على الجاني ومعرفة أسباب اعتدائه.