في أول زيارة خارجية له‎.. وزير الدفاع الكويتي يصل الرياض

وصل إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم الخميس، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدفاع الشيح ناصر صباح الأحمد الصباح.

وتعد هذه أول زيارة خارجية لوزيرالدفاع الكويتي الجديد “نجل أمير البلاد”، منذ تعيينه في الـ 11 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إنه كان في استقبال الصباح بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر بن جابر الصباح.

وتوجه الصباح إلى الرياض؛ تلبية لدعوة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع الكويتية في بيان صحفي، أنه يرافق الشيخ ناصر صباح الأحمد، كل من وكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبد الله نواف الصباح، وآمر القوة البرية اللواء الركن خالد الصالح الصباح.

وكان وزير الدفاع الكويتي تلقى -الأحد الماضي- دعوة من ولي العهد السعودي لزيارة رسمية إلى المملكة لم تحدد مدتها.