السفارة السعودية في البحرين تعلّق على مزاعم مقتل امرأة على يد سعوديين

نفى سفير المملكة العربية السعودية في البحرين، الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، مزاعم متداولة على مواقع التواصل عن قيام شبان سعوديين بقتل امرأة في أحد فنادق العاصمة البحرينية المنامة.

وجاء ذلك ردًا على تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين صورًا قالوا إنها لامرأة في أحد الفنادق، وزعموا أن شبانًا سعوديين اعتدوا عليها وقتلوها.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، نفت السفارة تلقي أي معلومات من النيابة العامة، أو الجهات الأمنية في البحرين بهذا الخصوص.

وقال السفير آل الشيخ: “يجب تحرّي المصداقية، فليس كل ما يُنشر ويُشاع في مواقع التواصل الاجتماعي يكون حقيقة، كما إن مثل هذه الشائعات ربما تُثير فوضى في البلد”.