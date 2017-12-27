القبض على المعتدين على المراسل التلفزيوني في السعودية

القبض على المعتدين على المراسل التلفزيوني في السعودية

المصدر: فريق التحرير

كشف مراسل برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” التلفزيونية، عبدالمحسن التميمي، اليوم الأربعاء، أن الجهات الأمنية في السعودية ألقت القبض على أشخاص من العمالة المخالفة، اعتدوا عليه بالضرب قبل أيام أمام الكاميرا، في سوق للهواتف الجوالة في العاصمة الرياض.

وقال التميمي، في تغريدة على حسابه في موقع التدوين المصغر “تويتر”: “تم القبض عليهم من قبل الجهات الأمنية ولله الحمد، أشكر أصدقائي الاعلاميين على تفاعلهم مع القضية، وأيضًا أشكر منسوبي الداخلية، وأخيرًا تبقى السعودية للسعوديين.. شكرًا لكم جميعًا”.

وكان برنامج “يا هلا” بث يوم الاثنين، تقريرًا تلفزيونيًا عن الوافدين المخالفين لقرار توطين قطاع الهاتف الجوال، ووثق لحظة تعرض المراسل التميمي للضرب في حي المرسلات، بعد أن واجه وافدين عربًا بشأن مخالفتهم قوانين العمل.

وتعهد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل آنذاك، بمحاسبة المعتدين على المراسل واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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