القبض على مطلوب روج للمخدرات علنًا متحديًا الأمن في السعودية (صورة)

ألقت الجهات الأمنية في وادي الدواسر بالمملكة العربية السعودية، القبض على أحد المطلوبين المختفين منذ فترة، في قضايا تتعلق بالأمن وترويج المخدرات.

ورصدت الجهات الأمنية أمس الثلاثاء، المطلوب، داخل منزل مهجور خلف مدرسة بنات كبيرة داخل أحد الأحياء المكتظة بالسكان، فيما بادر المتهم لحظة محاولة القبض عليه بإطلاق النار، وإثر ذلك بادله الأمن بالمثل؛ حتى تمكنوا من القبض عليه دون إصابات تذكر، وفق صحيفة “سبق” المحلية.

وعثر بحوزة المتهم، الذي كان يروّج مواده على مرأى من الناس، على أسلحة نارية وطلقات حية، كما ضبطت كميات كبيرة من المخدرات معه، مثل: كبتاغون، والحشيش، وقوارير من العرق المسكر معدة للترويج، وتمت إحالته للجهات المختصة.

وكشفت المصادر، أن المتهم يعد من المطلوبين في قضايا إطلاق نار على رجال أمن، وإحراق سيارات، وترويج مخدرات في وضح النهار، وكان فرّ إلى مكان مجهول، عقب ضبط عدد من الأشخاص ممن يعملون معه قبل مدة أثناء تبادل لإطلاق نار مع رجال الأمن؛ إذ أصيب آنذاك أحد المطلوبين وعثر بحوزته على أسلحة وطلقات نارية وقطعة حشيش.

يذكر أنه تم القبض على المتهمين، بعد ظهورهم في مقطع فيديو انتشر وتمت متابعته، وهم في حالة سكر، وهم يتحدون من يقترب منهم ببسطة أثناء ترويجهم علانية للمخدرات خلف مدرسة بنات.