متهم بالاتجار في المخدرات يلكم زميله في قاعة محكمة‎ أبوظبي

تعرض متهم يحمل الجنسية السورية لواقعة ضرب من متهم آخر اثناء إحدى الجلسات التي نظرتها محكمة أبوظبي الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أثناء نظر المحكمة بالتهم الموجهة إليهما بحيازة مواد مخدرة.

وقالت المحامية هدية حماد الحاضرة مع المتهم (م) أن موكلها (21عاماً) تعرض للكمة قوية على وجهة، وجهها له المتهم الأول (47 عاماً) أثناء عرضهما على المحكمة في قضية حيازة أكثر من مليون حبة من مخدر“الامفيتامين” تتجاوز قيمتها الـ 60 مليون درهم، تم إخفاؤها في “برطمان” لزيت الزيتون والباذنجان، ولفافات جبن وزعتر محشو بداخلها الحبوب المخدرة”.

وأضافت أن “المتهم (أ) اقدم على فعلته بعد ان استمعت المحكمة لمرافعتي الدفاعية وأقوال شاهد النفي الذي دحض كافة الإدعاءات المنسوبة إلى موكلي، الأمر الذي أصاب المتهم الأول بحالة من التوتر والانفعال الشديدين ليشرع بعدها في الاعتداء على موكلي”.

وتابعت أن “رجال الامن وحرس المحكمة سارعوا إلى فض الاشتباك، ليقرر قاضي المحكمة إثبات الواقعة في محضر الجلسة، مع الأمر بإحالة المتهم إلى التحقيق حتى ينال جزاءه العادل”، مؤكدة في الوقت نفسه أن موكلها “أصيب بإصابة أفقدته الوعي وذلك لصغر سنه وضآلة جسدة مقارنة بالمتهم الأول الذي يكبره”.

وخلال مرافعتها أمام هيئة المحكمة أكدت المحامية أن “أوراق الدعوى قد خلت من أية قرينة تثبت وجود صلة تجمع بينه وبين المتهم الأول، وأن موكلها لم يعلم وقت ارتكاب الجريمة بأن البضاعة التي يستلمها مخدر، حيث كان يعتقد وفقاً لما أخبره المتهم الأول، بأنها منشطات جنسية فقط”.

ودفعت المحامية هدية حماد بعدم صحة الاتهام لانتفاء الدليل اليقيني، و بطلان الإذن الصادر على النيابة العامة لعدم بنائه على تحريات جدية أو دلائل كافية على إدانة المتهم الثاني، وانتفاء الركن المادي والمعنوي في جريمة الحيازة لانقطاع صلة المتهم بالمواد المخدرة المضبوطة.