بالفيديو.. مراسل سعودي يتعرض للضرب من وافدين مخالفين أمام الكاميرات

بث برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” تقريرًا تلفزيونيًا، أمس الاثنين، عن الوافدين المخالفين لقرار توطين قطاع الجوالات في المملكة العربية السعودية، ووثق لحظة تعرض معد التقرير المراسل عبدالمحسن التميمي لاعتداء بالضرب في حي المرسلات بالرياض، حيث كان يصور تقريره، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أنه ستتم محاسبة المعتدين.

وظهر التميمي وهو يرصد في تقرير تلفزيوني مخالفات الوافدين لقرار سعودة قطاع الموبايلات، حيث واجه عددًا منهم لكشف عملهم المخالف، فيما أكد صاحب محل سعودي وجود وافدين في الشقق والأسواق يعملون بطريقة غير قانونية.

وتابع الإعلامي عبد المحسن في تقريره، أنه أثناء مواجهة وافدين عرب حول مخالفتهم قوانين العمل، قاموا بالاعتداء عليه، ثم ظهرت صورة توثق خدوشًا على رقبته.

وأوضح أن حالات الاعتداء متكررة من قبل هؤلاء الوافدين المخالفين، حين يجدون من يعارضهم أو يحاول إزالتهم من هذا المكان.

بدوره، كشف متحدث وزارة العمل خالد أبا الخيل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يا هلا”، أن هناك مقاومة شرسة من قبل الوافدين، وأضاف “نحاول باستمرار مع الجهات الأمنية والشريكة كي نقضي على كل هذه الممارسات، ونعلم أماكنهم في الشقق وعلى الأرصفة.. وضعنا كل الإمكانيات والتفتيش في المناطق”.

ووعد أبا الخيل أنه سيتم التنسيق مع الجهات الأمنية بشأن واقعة الاعتداء على المراسل التميمي.

وأقر أن هناك مشكلة مع هؤلاء الوافدين، مؤكدا أنه ستتم مخالفة صاحب العمل الذي يشغلهم، لافتًا إلى أن المقاومة دائمًا موجودة، متعهدًا بحملات تفتيشية مكثفة.

وأضاف أبا الخيل: “رغم المخالفات فإن نسبة التوطين المفروض تكون 100%، نعمل على أن نستمر على هذه النسبة، يوجد بلا شك مخالفون نحن نلاحقهم، ويوجد أصحاب عمل يفضلون هؤلاء الوافدين، ومع ذلك لا نتوقف أبدًا، رغم مرور سنة، نحن يوميًا نستمر في التفتيش”.

وأعترف أن بعض أصحاب المنشآت ما زال متمسكًا بالوافدين لعدة أسباب، وأن أي محل تحوم حوله شبهات يتم الرفع عنه لوزارة التجارة والاستثمار. لافتًا إلى أنه ما زال هناك بعض أصحاب المحلات يبثون شائعات أن هناك استثناء وتراجعًا من قبل الحكومة بشأن توطين القطاع، وقال “نحاول دائمًا القضاء على هذه الشائعات، وسنعمل على تنظيف هذا القطاع وغيره”.