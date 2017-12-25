بالفيديو.. الأمن السعودي يحقق في عراك جماعي بين طلاب في محافظة شقراء

بدأت الجهات الأمنية في محافظة شقراء في المملكة العربية السعودية استجواب عدد من المشتبه بهم في عراك جماعي وقع في وقت سابق بين عشرات من الطلاب أمام ثانوية الملك عبدالله، بعد أن قبضت أمس الأحد على أحد الشباب بسبب اعتدائه على أحد الطلاب هناك.

وكان عدد من الطلاب استعرضوا أسلحتهم في ساحات مواقف السيارات أمام بوابة المدرسة، في حين تجمهرت مجموعة أخرى من الطلاب، يوم الخميس، في أحد شوارع المحافظة وهم يستعرضون العصي وأدوات تستخدم للضرب.

وأثارت الواقعة، بحسب صحيفة “سبق” المحلية، غضب الأهالي وأولياء الأمور في المحافظة، فطالبوا بوضع حد لظاهرة حمل واستعراض السلاح، خاصة بعد “المضاربة” (العراك).

وقدم أولياء أمور الطلاب شكوى رسمية إلى شرطة محافظة شقراء يوم الخميس، حيث سردوا تفاصيل المضاربة وطالبوا بمحاسبة المتورطين.

وتمكنت الشرطة من ضبط أحد المتورطين الذي اعتدى بالضرب على أحد الطلاب بعصا أمام الثانوية، كما استدعت مشتبهين بهم آخرين، وما زالت تبحث عن متورطين آخرين.

وكانت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل عدة أيام، وظهر فيها مجموعة شباب وهم يستعرضون أسلحة في السيارات أمام المدرسة المذكورة.